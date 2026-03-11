Ana Aguiar Miras

(Viuda de Francisco Rumbo Rodríguez)

Falleció el día de ayer, a los 83 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Sigrás. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4.

Sigrás (Cambre),11 de marzo de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier