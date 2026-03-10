Mi cuenta

El Ideal Gallego

Salvador Illobre Otero

(Salva)

Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy martes, día 10, a las once y media de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo. Entierro: a continuación, en el cementerio parroquial. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Mariñán (Bergondo), 10 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol