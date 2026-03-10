Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Ovidio Viqueira Grela

(Vecino de Fins - Cerceda)

Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: hoy, martes. Salida del tanatorio: cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cerceda. No se recibe duelo. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián De Cerceda, túmulo nº 1.

Cerceda, 10 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián