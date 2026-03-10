Ovidio Viqueira Grela
(Vecino de Fins - Cerceda)
Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: hoy, martes. Salida del tanatorio: cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cerceda. No se recibe duelo. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián De Cerceda, túmulo nº 1.
Cerceda, 10 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián