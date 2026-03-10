Mi cuenta

Emilia Goimil Díaz

(Ia) (Viuda de Manuel Rumbo Núñez)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy martes, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.

Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 10 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es