Celia Varela Vázquez

(Celia de Amadeo) (Viuda de Salvador Prego)

Falleció el 9 de marzo, a los 93 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Arteixo, 10 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol