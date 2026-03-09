Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

María Eladia Sanmartín Martínez

(Viuda de Don Vicente Rego Varela)

Falleció el día ayer, a los 90 años, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes. Salida tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: de cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Andrés de Obre. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, Sala 2.

Betanzos, 9 de marzo de 2026 Funeraria Mariano