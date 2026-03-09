Isolina Rey Pérez

(Viuda de Vicente Sánchez Lagares)

Falleció el día de ayer a los 79 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro hoy: lunes. A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Oza y a las seis de la tarde se celebrará el funeral. Terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: (Velatorios la Merced / la Traviesa nº4 - Oza de los Ríos).

Oza - Cesuras, 9 de marzo de 2026 Funeraria La Merced