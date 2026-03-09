Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carmen Morano Mexigos

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su cuñada, Coral; ahijados, Roberto, Rafael Ángel y Cristina y demás familia.

Ruegan Una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, HOY a las TRES Y CUARTO de la tarde. Salida para el entierro: HOY a las CUATRO de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (Entrada Puerta lateral, Rafael Baixeras). Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza pesames: pesames@pompascoruna.com Pompas Fúnebres, S.A.- Tfno.981294511

A Coruña, 9 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.