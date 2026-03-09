Carmen Morano Mexigos

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su cuñada, Coral; ahijados, Roberto, Rafael Ángel y Cristina y demás familia.

Ruegan Una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, HOY a las TRES Y CUARTO de la tarde. Salida para el entierro: HOY a las CUATRO de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (Entrada Puerta lateral, Rafael Baixeras). Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza pesames: pesames@pompascoruna.com Pompas Fúnebres, S.A.- Tfno.981294511

A Coruña, 9 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.