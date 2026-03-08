Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Luis Añón Varela

Falleció el día 7 de marzo del 2026, a los 77 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración hoy domingo, día 8, a las doce y media del mediodía en el crematorio de Santa Cecilia de Feáns (A Coruña). Salida del hogar funerario a las doce del mediodía. Tanatorio Apóstol: hogar Nº 3 - Avda. Apóstol Santiago nº 10- Arteixo. Pésames: arteixo@funerariaapostol.com www.funerariaapostol.es (981600158)

Arteixo, 8 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol