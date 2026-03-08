Carmen Veira Piñol

(Viuda de Ángel Catoira Maceiras)

Falleció el día de ayer, a los 93 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Tanatorio - Crematorio San Javier sala N. 1, Av. Almeiras Nº63, Culleredo.

Alvedro - Culleredo, 8 de marzo de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier