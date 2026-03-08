Mi cuenta

Ángel Francisco Barcia Lobeiras

Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de la cremación: hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2 (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

A Coruña, 8 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es