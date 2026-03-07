Teresa Alvedro Alvedro

(Viuda de Don Benedicto Muñiz García)

Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza, Arteixo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La Salida del tanatorio será a las tres y media de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

Meicende (Arteixo), 7 de marzo de 2026 Funeraria Génesis