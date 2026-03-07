María Sobrino Roel

(Viuda de Benedicto Cacheiro Souto)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy sábado. A las tres y media de la tarde, salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa María de Cutián. Donde a las cuatro de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa nº 4 (Oza de los Ríos).

A Ribeira - Cutián (Oza - Cesuras), 7 de marzo de 2026 Funeraria La Merced