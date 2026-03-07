Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Sobrino Roel

(Viuda de Benedicto Cacheiro Souto) 

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy sábado. A las tres y media de la tarde, salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa María de Cutián. Donde a las cuatro de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa nº 4 (Oza de los Ríos).

A Ribeira - Cutián (Oza - Cesuras), 7 de marzo de 2026 Funeraria La Merced