José Otero García

Falleció el dia de ayer a los 85 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy sábado. A las once y media de la mañana, salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santo Tomás de Salto. Donde a las doce del mediodía se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa nº 4 (Oza dos Ríos).

Oza - Cesuras, 7 de marzo de 2026 Funeraria La Merced