Francisco Darriba García

(Viudo de Carmen González Choren) (Natural de Queixas – Cerceda)

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, sábado. Funeral de cuerpo presente y entierro a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed de Bodaño - Vila de Cruces. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.

Bodaño (Vila de Cruces), 7 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián