El Ideal Gallego Fundado en 1917

Remedios Cabado Ares

(Esposa de Manuel Enjamio García)

 Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Capilla de Santiago, lugar de Paradela, hoy, a las de tres y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicho lugar. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las dos y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10.

A Coruña, 6 de marzo de 2026