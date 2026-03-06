Mercedes Rodríguez Fraga

(Viuda de Francisco Prado González - Palante)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Funeral: Hoy viernes, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del tanatorio será a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

Guísamo (Bergondo), 6 de marzo de 2026 Funeraria Génesis