María Isolina Miragaya Díaz

(Viuda de Edelmiro López Sánchez)

Falleció el día 4, a los 97 años de edad, confortada con los SS.SS. y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde. Cementerio municipal de San Amaro. Funeral: Iglesia parroquial San Francisco Javier hoy, a las seis de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9.

A Coruña, 6 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es