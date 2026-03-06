María Chapela Paredes

(Viuda de Antonio López Méndez) (Antonio de Simo)

Falleció el 23 de febrero en Hamburgo, a los 86 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy viernes, día 6, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Seis menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Loureda (Arteixo), 6 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol