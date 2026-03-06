Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María del Carmen Díaz Rois

(Viuda de Eugenio Leira Regueiro)

Falleció el día de ayer, a los 94 años, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cinco y cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Pedro de Nós (Oleiros). Nota: No se recibe duelo. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2.

San Pedro de Nós (Oleiros), 6 de marzo de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier