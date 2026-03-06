María del Carmen Díaz Rois

(Viuda de Eugenio Leira Regueiro)

Falleció el día de ayer, a los 94 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cinco y cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Pedro de Nós (Oleiros). Nota: No se recibe duelo. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2.

San Pedro de Nós (Oleiros), 6 de marzo de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier