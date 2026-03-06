Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Carlos Verde López

Falleció el día de ayer, a los 63 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy viernes, a las cuatro y veinte de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 6 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es