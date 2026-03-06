Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Carmen Rebolo Baamonde

(Carmen da Muraza)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy viernes, a las seis de la tarde. Cremación: hoy, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Funeral: en la iglesia parroquial de Santiago de Trasmonte - Friol (Lugo), mañana sábado, día 7, a las cuatro de la tarde. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 6 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es