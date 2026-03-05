María Marina Boado Ríos

Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 5 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es