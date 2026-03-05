Julio Rodríguez Pallas

Falleció el día 4 de marzo, confortado con los Santos Sacramentos, a los 97 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, María Fuentes Sánchez; hijas, María Luz y Carmen; nietos, y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy jueves, a las DOCE Y CUARTO de la mañana. Hora de salida para el entierro: hoy jueves, a la UNA de la tarde. Cementerio: Parroquial Virgen del Carmen - O Burgo (Cambre). Hogar Funerario nº 6 - Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 5 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.