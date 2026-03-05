Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan José Salvador Barros López

(José de Rumbo)

 Falleció el día ayer, a los 73 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves. Salida tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: de cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Salvador de Bergondo. Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra del Cementerio s/n, sala nº 4. Betanzos.

Bergondo, 5 de marzo de 2026 Funeraria Mariano