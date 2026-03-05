Juan José Salvador Barros López
(José de Rumbo)
Falleció el día ayer, a los 73 años, confortado con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves. Salida tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: de cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Salvador de Bergondo. Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra del Cementerio s/n, sala nº 4. Betanzos.
Bergondo, 5 de marzo de 2026 Funeraria Mariano