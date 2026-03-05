Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Dorinda Carro Rilo

(Viuda de Don Francisco Dopazo Fernández) 

Falleció el día ayer, a los 91 años, confortada con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves. Salida tanatorio: A las doce y media de la mañana. Funeral de cuerpo presente, a la una. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Dordaño-Cesuras. Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Betanzos, 5 de marzo de 2026 Funeraria Mariano