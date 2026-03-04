Ramiro Negreira Martínez

Falleció el 3 de marzo, a los 77 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oracion por el eterno descanso de su alma. Dia y hora del entierro: Hoy miércoles a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martiño de Cances. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio – Carballo, sala nº 2.

Cances (Carballo), 4 de marzo de 2026 P.F. San Jose de Carballo