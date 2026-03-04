María Audilia Díaz Uzal

(Viuda de Enrique Vigo Sánchez)

Falleció el día de ayer, a los 91 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial del Divino San Salvador de Xanceda (Mesía). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Xanceda (Mesía), 4 de marzo de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier