Eduardo Pin Río

Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Agradecen lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las cinco de la tarde en la iglesia de Santa Eufemia de Arteixo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio nuevo de Arteixo, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Salida del tanatorio: Cuatro y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 3.

A Coruña, 4 de marzo de 2026 Funeraria Génesis