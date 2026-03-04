(Arturo de Insalonga, viudo de Doña María López Tasende)

Falleció el 2 de marzo de 2026, a los 95 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy miércoles, a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio San Pedro de Crendes. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3 (pésames: https://tellmebye.com/arturo-roel-pazos). En la celebración dominical del día 15 a las doce de la mañana se rezará por su eterno descanso en la misma iglesia.

Crendes (Abegondo), 4 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.