El Ideal Gallego Fundado en 1917

Natalia Lema Riveiro

(Viuda de Jesús Marcelino Fernández Pérez) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 89 años de edad.

 l D.E.P. l

Sus hijas, Margarita, María Luisa y Blanca; hijo político, Jesús Fernández Lema (=); nietos, Juan, Andrés, Rubén, Oscar, Marcos y Janick; nietas políticas, Almudena y Jessica; bisnietos, Irene, Cinthya, Aaron y Cristian y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: HOY a la UNA de la tarde. Cementerio: Municipal de Feáns. Hogar funerario nº 5-Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 3 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.