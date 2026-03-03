Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

María Pilar Couce Amado

(Viuda de Don José Luis Pita Rey)

Falleció el día ayer, a los 70 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde. Funeral: de cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Juan de Paderne. Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1- Betanzos.

Paderne, 3 de marzo de 2026 Funeraria Mariano