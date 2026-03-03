Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Manuel Graña Beade

(Viudo de Doña María Antonia Candal Veiras) 

Falleció el 1 de marzo de 2026, a los 85 años de edad, después de recibir los SS.SS. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy martes, a las cuatro y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Cristina de Montouto (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3 (pésames: https ://tellmebye.com/ man uel-grana-beade). La misa de ánimas se celebrará el domingo día 8 de marzo a las once de la mañana en la misma iglesia.

Montouto (Abegondo ), 3 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.