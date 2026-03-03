Josefa González Sánchez

(Viuda de Fernando Gestal Naveira)

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy martes. A las cuatro y media de la tarde. Salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Sta. María de Rodeiro, donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa, nº 4 (Oza de los Ríos).

Faxo - Rodeiro (Oza - Cesuras), 3 de marzo de 2026 Funeraria La Merced