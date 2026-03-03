Mi cuenta

José López Souto

(Pepe de Paula) (Tapizados Arteixo)

 Falleció el día 2 de marzo de 2026, a los 81 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy martes, día 3, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago, nº 10 Arteixo (A Coruña).

Arteixo, 3 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol