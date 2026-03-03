Mi cuenta

José Berdemás Gómez

(Cerrajería Berdemás) 

Falleció el 1 de marzo de 2026, a los 70 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy martes, a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Salvador de Viones (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4 (pésames: https://tellmebye.com/jose-berdemas-gomez). La misa de ánimas se celebrará el domingo día 8 a las once de la mañana en la misma iglesia.

Leiro (Abegondo ), 3 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.