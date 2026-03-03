Eladio José Luis Marzoa Mosquera

Falleció el día 1 de marzo de 2026, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: hoy martes, día 3, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Piadela. Entierro: A continuación, en el cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Sada, 3 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol