Carmen Méndez Rodríguez

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Pedro de Sorrizo (Arteixo), hoy martes, a las doce y media de la mañana. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las doce de la mañana. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, nº 3. Polígono A Grela (A Coruña).

Arteixo, 3 de marzo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es