Carmen Moar López

(Viuda de Constantino Bestilleiro Riveiro)

Falleció en el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral hoy lunes a las cinco de la tarde en la iglesia de San Martín de Cerceda. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Génesis Nº 3 . C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

A Coruña, 2 de marzo de 2026 Funeraria Génesis