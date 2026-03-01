María Varela Bello

(Viuda de Don José Manteiga Mosquera)

Falleció el 28 de febrero, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy domingo, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Dorotea de Folgoso (Abegondo). La Misa de ánimas se celebrará el domingo día 8 de marzo a la una del mediodía en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Folgoso (Abegondo), 1 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.