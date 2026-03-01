Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Varela Bello

(Viuda de Don José Manteiga Mosquera)

 Falleció el 28 de febrero, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy domingo, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Dorotea de Folgoso (Abegondo). La Misa de ánimas se celebrará el domingo día 8 de marzo a la una del mediodía en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Folgoso (Abegondo), 1 de marzo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.