Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Mañana Piñeiro

(Fabeiro) (Viuda de María Martínez Orgeira) 

Falleció el 28 de febrero, a los 94 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de cuerpo presente hoy domingo, a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial Santiago de Arteixo. Funeral: Lunes, día 2, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo siendo a continuación el entierro. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Arteixo, 1 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol