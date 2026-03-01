José Mañana Piñeiro

(Fabeiro) (Viuda de María Martínez Orgeira)

Falleció el 28 de febrero, a los 94 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de cuerpo presente hoy domingo, a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial Santiago de Arteixo. Funeral: Lunes, día 2, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo siendo a continuación el entierro. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Arteixo, 1 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol