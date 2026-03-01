Carlos Pernas Orosa

Falleció en el día de ayer, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Hoy domingo, a las dos y media de la tarde. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feans. Funeral: Lunes, día 2 de marzo, a las cinco de la tarde. Iglesia: Santa María de Viveiró (Muras-Lugo). A continuación serán inhumadas sus cenizas en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio Génesis; nº 2.

A Coruña, 1 de marzo de 2026 Funeraria Génesis