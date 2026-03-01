Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carlos Pernas Orosa

Falleció en el día de ayer, a los 82 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Hoy domingo, a las dos y media de la tarde. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feans. Funeral: Lunes, día 2 de marzo, a las cinco de la tarde. Iglesia: Santa María de Viveiró (Muras-Lugo). A continuación serán inhumadas sus cenizas en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio Génesis; nº 2.

A Coruña, 1 de marzo de 2026 Funeraria Génesis