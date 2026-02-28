Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

María Luisa Sas Cagiao

(Viuda de Antonio Rosende Vía) 

Falleció el día de ayer, a los 98 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hoy sábado, a las nueve de la mañana, se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma en la capilla de la residencia García Hermanos (Betanzos) y terminado este se procederá a la incineración en la intimidad. Casa mortuoria: Residencia García Hermanos de Betanzos.

Betanzos, 28 de febrero de 2026 Funeraria La Merced