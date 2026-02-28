José Seijo Varela

(Viudo de Doña Carmen Varela Bello - Maruja)

Falleció el día 26 de febrero, a los 82 años de edad confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente: hoy sábado, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa María de Villadavil (Arzúa). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Salida del tanatorio: once menos cuarto de la mañana. Tanatorio Génesis nº 3. C/ Isaac Peral nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 28 de febrero de 2026 Funeraria Génesis