Agustín García López

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Día del entierro: viernes a las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santiago de Requián, donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma. Terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Marina 80 (Betanzos).

Infesta (Betanzos), 27 de febrero de 2026 Funeraria La Merced