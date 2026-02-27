Mi cuenta

Rodrigo Abeleira López

(Casa de Abeleira) (Viudo de Consuelo Varela Patiño)

Falleció el 26 de febrero, a los 97 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy viernes, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Armentón, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cinco de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Armentón (Arteixo), 27 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol