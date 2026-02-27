Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

María Díaz Barbeito

(Maruja da Cuca) (Viuda de José Queijo Negreira)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio O Graxal, sala nº 1.

San Pedro de Nós (Oleiros), 27 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es