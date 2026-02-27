Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Julián Fernández Grueiro

(Coronel de Infantería)

Falleció el día 26 de febrero, confortado con los Santos Sacramentos, a los 76 años de edad. 

l D.E.P. l

Su hermana, Conchi; hermano político, Chicho; sobrinas, Elena y Ana; sobrino político, Xandre; sobrinas-nietas, Gabi y Alex; y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy viernes, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde en la Iglesia parroquial de Santa María de Miño, recibiendo a continuación sepultura en el cementerio parroquial de Miño.

Se oficiará otro funeral en la parroquia castrense de San Andrés de A Coruña, el próximo lunes día 2 de marzo, a las SIETE de la tarde.

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde.

Hogar Funerario nº 4 (Plaza Palloza). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 27 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.