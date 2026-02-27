Manuel Julián Fernández Grueiro

(Coronel de Infantería)

Falleció el día 26 de febrero, confortado con los Santos Sacramentos, a los 76 años de edad.

l D.E.P. l

Su hermana, Conchi; hermano político, Chicho; sobrinas, Elena y Ana; sobrino político, Xandre; sobrinas-nietas, Gabi y Alex; y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy viernes, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde en la Iglesia parroquial de Santa María de Miño, recibiendo a continuación sepultura en el cementerio parroquial de Miño.

Se oficiará otro funeral en la parroquia castrense de San Andrés de A Coruña, el próximo lunes día 2 de marzo, a las SIETE de la tarde.

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde.

Hogar Funerario nº 4 (Plaza Palloza). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 27 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.