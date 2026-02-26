María Luisa Mercedes Becerra Riveiros

Falleció el día de ayer confortada con los Santos Sacramentos, a los 85 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Cristina, José Luis y Silvia; hijos políticos, Rafa, Sabela y David; nietos, Iago, Olivia, Sofía y Mauro; hermanos, Isabel y Pepe y demás familia.

RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA.

Misa: Capilla de Pompas Fúnebres HOY a las NUEVE de la mañana.

Hora de salida para la Cremación: HOY a las NUEVE Y MEDIA de la mañana. Crematorio: Albia A Coruña (Rúa Madame Curie 3).

Hogar Funerario nº4-Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 26 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.