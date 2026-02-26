María Dolores Lucía Martínez Cayazzo

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 73 años de edad.

l D.E.P. l

Su hermana, Mari Chelo; hermano político, Carlos; sobrinos, Carlos y Jorge; sobrinas políticas, Mari Carmen y Cillas; sobrinos-nietos, Pablo y Lucía; tíos; primos y demás familia.

RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Hora de salida para el entierro: MAÑANA viernes, día 27 a las CINCO de la tarde. Cementerio Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial de María Auxiliadora (PP Salesianos) MAÑANA viernes a las OCHO Y MEDIA de la tarde. Hogar Funerario nº 3 (Plaza Palloza). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 26 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.